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В Каменском районе легковушка врезалась в блок ограждения и съехала в кювет, водитель погиб

13:25 | 11.11.2022 | Происшествия

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Пенза, 11 ноября 2022. PenzaNews. Легковой автомобиль «Ford Focus» врезался в пластиковый блок ограждения и съехал в кювет в Каменском районе Пензенской области, водитель погиб на месте, пассажир госпитализирован. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В Каменском районе легковушка врезалась в блок ограждения и съехала в кювет, водитель погиб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что ДТП произошло на 218 км автодороги «Тамбов — Пенза» ночью 11 ноября, за рулем иномарки находился мужчина 1963 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте, пассажир – мужчина 1983 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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