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В Пензе при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

12:10 | 18.11.2022 | Происшествия

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Пенза, 18 ноября 2022. PenzaNews. Мужчина 1954 года рождения погиб при пожаре в многоквартирном доме на улице Германа Титова в Пензе. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В Пензе при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о происшествии поступил 18 ноября в 1.05.

«Выгорела комната на площади 20 кв. метров в двухкомнатной квартире общей площадью 50 кв. метров на последнем этаже четырехэтажного многоквартирного дома. Погиб хозяин – мужчина 1954 года рождения. Эвакуированы 13 человек», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались 14 человек личного состава и три единицы техники.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

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