В Пензенской области столкнулись два грузовых автомобиля, один человек погиб Происшествия

Пенза, 22 ноября 2022. PenzaNews. Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате столкновения грузовых автомобилей «MAN» и «МАЗ» с полуприцепом в Малосердобинском районе Пензенской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 484 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» утром 22 ноября; за рулем грузовика «MAN» находился мужчина 1979 года рождения, «МАЗом» управлял мужчина 1963 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «MAN» скончался на месте. Водитель автомобиля «МАЗ» получил телесные повреждения и был госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.