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В Пензе в ДТП пострадали два человека

16:47 | 22.11.2022 | Происшествия

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Пенза, 22 ноября 2022. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Mitsubishi Lancer» и «ВАЗ-21104» в Первомайском районе Пензы.

В Пензе в ДТП пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №36А на улице Красная Горка поздно вечером 21 ноября; за рулем иномарки находился мужчина 1963 года рождения, отечественным автомобилем управлял молодой человек 2000 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «ВАЗ-21104» – девушка 2001 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель данного автомобиля после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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