В Белинском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 23 ноября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Невежкино Белинского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 23 ноября 2022 года в доме на улице Пушкина в селе Невежкино Белинского района произошел пожар. После ликвидации возгорания погибшим обнаружен хозяин жилища 1946 года рождения. По имеющейся информации, проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения печи», — добавляется в пресс-релизе.