23:07:45 Среда, 23 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Белинском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре

14:32 | 23.11.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 23 ноября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Невежкино Белинского района Пензенской области.

В Белинском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 23 ноября 2022 года в доме на улице Пушкина в селе Невежкино Белинского района произошел пожар. После ликвидации возгорания погибшим обнаружен хозяин жилища 1946 года рождения. По имеющейся информации, проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения печи», — добавляется в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
До двух лет лишения свободы может получить житель села Комаровка, угрожавший супруге убийством В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом
В Пензе автомобиль сбил пожилую женщину В Городищенском районе мужчина осужден за покушение на убийство
Житель Нижнеломовского района получил восемь лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомому В Пензе в ДТП пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама