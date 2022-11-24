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В Пензе нашли водителя, который сбил пожилую женщину на улице Одесской и скрылся

12:12 | 24.11.2022 | Происшествия

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Пенза, 24 ноября 2022. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя, который сбил пожилую женщину на улице Одесской в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

В Пензе нашли водителя, который сбил пожилую женщину на улице Одесской и скрылся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло вечером 20 ноября, пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение.

«На следующий день в ходе проведения разыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции вблизи дома №2 на улице Одесской был обнаружен схожий по приметам автомобиль «Mitsubishi Lancer», который имел механические повреждения. Также был установлен водитель, причастный к совершению дорожно-транспортного происшествия. Им оказался пензенец 1986 года рождения. В настоящее время по данному факту проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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