В Пензе столкнулись две легковушки, водитель одной из них госпитализирован Происшествия

Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. Два легковых автомобиля — «Hyundai Solaris» и «Lada Granta» — не поделили дорогу в Железнодорожном районе Пензы, после столкновения отечественная легковушка врезалась в световую опору, водителю потребовалась госпитализация. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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В нем уточняется, что ДТП произошло напротив дома №17 на улице Долгорукова вечером 24 ноября; за рулем иномарки находился мужчина 1989 года рождения, отечественным автомобилем управлял мужчина 1991 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Granta» получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.