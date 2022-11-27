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В Никольске мужчина угнал автомобиль у своей знакомой и попал на нем в ДТП

11:34 | 27.11.2022 | Происшествия

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Пенза, 27 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит мужчине, который угнал автомобиль у своей знакомой, проживающей в Никольске Пензенской области, и попал на нем в ДТП.

В Никольске мужчина угнал автомобиль у своей знакомой и попал на нем в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При патрулировании на улице Калинина города Никольска сотрудники полиции обнаружили автомобиль марки «Nissan Qashqai» после дорожно-транспортного происшествия, однако хозяина автомашины рядом не оказалось. Полицейские оперативно установили владельца транспортного средства и связались с ним. Хозяином автомашины оказалась местная жительница 1986 года рождения, которая была не в курсе произошедшего. Гражданка пояснила, что никому ключи от автомобиля не передавала, но они хранились в бардачке. После этого по факту угона она написала заявление в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что в результате проведенных мероприятий сотрудники угрозыска и ГИБДД установили личность злоумышленника, им оказался знакомый потерпевшей 1991 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Мужчина был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, где и дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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