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Пострадавший в ДТП в Шемышейском районе пешеход скончался в больнице

13:40 | 28.11.2022 | Происшествия

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Пенза, 28 ноября 2022. PenzaNews. Пешеход 1984 года рождения, пострадавший в результате ДТП в Шемышейском районе Пензенской области, скончался в больнице. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону в понедельник, 28 ноября.

Пострадавший в ДТП в Шемышейском районе пешеход скончался в больнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 26 ноября 2022 года в 19.00 на 19 км [...] дороги «Кондоль — Шемышейка» водитель автомобиля «Lifan» – женщина 1954 года рождения допустила наезд на пешехода – мужчину 1984 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту проводится проверка.

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