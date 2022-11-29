Под Пензой столкнулись два автомобиля, один из них опрокинулся, пострадала женщина Происшествия

Пенза, 29 ноября 2022. PenzaNews. Женщина госпитализирована после ДТП с участием автомобилей «ГАЗ» и «Lada Vesta» в Шемышейском районе Пензенской области, после столкновения первая машина опрокинулась, другая съехала в кювет. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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В нем уточняется, что ДТП произошло на 37 км дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» 28 ноября, за рулем автомобиля «ГАЗ» находился мужчина 1972 года рождения, другим транспортным средством управлял мужчина 1968 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Vesta» – женщина 1972 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.