03:30:59 Среда, 30 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой столкнулись два автомобиля, один из них опрокинулся, пострадала женщина

17:45 | 29.11.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 29 ноября 2022. PenzaNews. Женщина госпитализирована после ДТП с участием автомобилей «ГАЗ» и «Lada Vesta» в Шемышейском районе Пензенской области, после столкновения первая машина опрокинулась, другая съехала в кювет. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

Под Пензой столкнулись два автомобиля, один из них опрокинулся, пострадала женщина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем уточняется, что ДТП произошло на 37 км дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» 28 ноября, за рулем автомобиля «ГАЗ» находился мужчина 1972 года рождения, другим транспортным средством управлял мужчина 1968 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Vesta» – женщина 1972 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы получила от «Пятерочки» сертификат на 1 млн. рублей на обустройство кухни В Пензенской области за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом
Николай Кузяков принял участие в заседании круглого стола в Госдуме, посвященном поддержке бизнеса До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший сожительнице убийством
Жительница Ухтинки после общения с «сотрудницей банка» оформила кредит и перевела деньги на «безопасный счет» Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадрокоптера
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама