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Три человека, в том числе двое детей, госпитализированы после ДТП в Пензе

15:38 | 02.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 2 декабря 2022. PenzaNews. Три человека, в том числе двое детей, госпитализированы после столкновения автомобилей «Datsun on-DO» и «Volkswagen Tiguan», которое произошло на улице Измайлова в Пензе вечером 1 декабря.

Три человека, в том числе двое детей, госпитализированы после ДТП в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем седана находился мужчина 1997 года рождения, кроссовером управлял мужчина 1984 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Datsun on-DO» и его пассажиры — две девочки 2007 годов рождения — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Еще один пассажир этого автомобиля – девушка 2005 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена. После дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Volkswagen Tiguan» – мужчина 1988 года рождения самостоятельно обратился в медицинское учреждение, после осмотра и оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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