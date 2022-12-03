По факту гибели ребенка при пожаре в Сурске возбуждено уголовное дело Происшествия

Пенза, 3 декабря 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели 4-летнего мальчика в результате пожара в частном жилом доме в городе Сурске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, около 18.00 2 декабря 2022 года в жилом доме по улице Восточной в Сурске произошло возгорание. После ликвидации пожара в помещении кухни обнаружен погибшим мальчик 2018 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что при первоначальном осмотре на теле ребенка каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства гибели малолетнего, а также причина пожара.