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Автомобиль с водителем-подростком и несовершеннолетними пассажирами попал в ДТП в Сурске

11:16 | 06.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 6 декабря 2022. PenzaNews. Подросток 2007 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-21104», и два несовершеннолетних пассажира госпитализированы после ДТП, которое произошло на улице Островского в Сурске Городищенского района Пензенской области вечером 5 декабря.

Автомобиль с водителем-подростком и несовершеннолетними пассажирами попал в ДТП в Сурске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, сначала машина столкнулась со стоящей «десяткой», а затем врезалась в столб уличного освещения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21104» и два его пассажира — юноша и девушка 2007 года рождения — получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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