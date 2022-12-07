В Пензе нашли водителя «Нивы», который сбил молодого человека на проспекте Строителей и скрылся Происшествия

Пенза, 7 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя автомобиля «Нива», который сбил молодого человека 2004 года рождения на проспекте Строителей в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло рядом с торговым центром 3 декабря.

«В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудниками полиции водитель был установлен. Им оказался 65-летний житель города Пензы. Мужчина был опрошен и дал признательные показания», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 и возбуждено дело по ст. 12.24 КоАП РФ.