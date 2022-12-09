В Пензенской области столкнулись два большегруза и «ГАЗель», один человек погиб Происшествия

Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков и «ГАЗели» в Белинском районе Пензенской области в пятницу, 9 декабря.

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В сообщении, размещенном в Telegram-канале УГИБДД УМВД России по региону, указано, что ДТП произошло на 183 км дороги «Тамбов — Пенза».

В нем уточняется, что за рулем «ГАЗели» находился молодой человек 2000 года рождения, грузовиком «DAF» с полуприцепом управлял мужчина 1965 года рождения, за рулем автомобиля «MAN» с полуприцепом был мужчина 1967 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ГАЗель» от полученных телесных повреждений скончался на месте. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.