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По факту гибели мужчины при пожаре в Кузнецком районе организована проверка

09:51 | 12.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 12 декабря 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара в селе Сухановка Кузнецкого района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту гибели мужчины при пожаре в Кузнецком районе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 10 декабря 2022 года в начале 17-го часа в доме по улице Зеленой в селе Сухановка Кузнецкого района произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружено тело хозяина дома 1954 года рождения. По имеющейся информации, мужчина проживал один», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что при осмотре на теле погибшего не было обнаружено каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в тексте.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего пожара», — добавляется в сообщении.

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