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В Земетчинском районе в результате ДТП один человек погиб, один госпитализирован

11:55 | 13.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 13 декабря 2022. PenzaNews. Один человек погиб, один госпитализирован в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21074» и «ВАЗ-21113», которое произошло на 57 км дороги «Поим — Башмаково — Земетчино» в Пензенской области в минувший понедельник, 12 декабря.

В Земетчинском районе в результате ДТП один человек погиб, один госпитализирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, «семеркой» управлял мужчина 1953 года рождения, за рулем «одиннадцатой» находился мужчина 1985 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21074» от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель автомобиля «ВАЗ-21113» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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