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В ДТП на трассе в Пензенской области один человек погиб, четверо пострадали

10:20 | 15.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 15 декабря 2022. PenzaNews. Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП на 555 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области.

В ДТП на трассе в Пензенской области один человек погиб, четверо пострадали

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, около 9.00 столкнулись «Lada Kalina» под управлением мужчины 1984 года рождения и «Volkswagen Passat», за рулем которого находился мужчина 1996 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Kalina» от полученных травм скончался на месте. Пассажиры автомобиля «Volkswagen Passat» — женщины 1991, 1955 и 1947 годов рождения, мужчина 1988 года рождения — получили телесные повреждения. Будут ли они госпитализированы или отпущены, будет известно позднее. Водитель автомобиля «Volkswagen Passat» не пострадал», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

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