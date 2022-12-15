В ДТП на трассе в Пензенской области один человек погиб, четверо пострадали Происшествия

Пенза, 15 декабря 2022. PenzaNews. Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП на 555 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, около 9.00 столкнулись «Lada Kalina» под управлением мужчины 1984 года рождения и «Volkswagen Passat», за рулем которого находился мужчина 1996 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Kalina» от полученных травм скончался на месте. Пассажиры автомобиля «Volkswagen Passat» — женщины 1991, 1955 и 1947 годов рождения, мужчина 1988 года рождения — получили телесные повреждения. Будут ли они госпитализированы или отпущены, будет известно позднее. Водитель автомобиля «Volkswagen Passat» не пострадал», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.