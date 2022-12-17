В ДТП на трассе в Пензенской области пострадал ребенок Происшествия

Пенза, 17 декабря 2022. PenzaNews. Малолетний ребенок пострадал в результате ДТП, которое произошло на 596 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области вечером в минувшую пятницу, 16 декабря. Об этом говорится сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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В нем уточняется, что столкнулись легковой автомобиль «Lada Vesta» под управлением мужчины 1984 года рождения и тягач «Mercedes-Benz Axor 1840 LS» с полуприцепом, за рулем которого находился мужчина 1968 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Vesta» – мальчик 2013 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.