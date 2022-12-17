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В ДТП на улице Карпинского в Пензе пострадали двое взрослых и ребенок

12:06 | 17.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 17 декабря 2022. PenzaNews. Три человека, в том числе малолетний ребенок, пострадали в ДТП, которое произошло на улице Карпинского в Пензе вечером в минувшую пятницу, 16 декабря.

В ДТП на улице Карпинского в Пензе пострадали двое взрослых и ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, столкнулись два легковых автомобиля — «Hyundai Solaris» под управлением женщины 1989 года рождения и «Chevrolet Cruze», за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Hyundai Solaris» – мальчик 2011 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован, водитель данного автомобиля после оказания медицинской помощи отпущена. Водитель автомобиля «Chevrolet Cruze» получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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