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В Пензенском районе начата проверка по факту гибели двух человек при пожаре

13:13 | 17.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 17 декабря 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух человек при пожаре, который произошел в двухквартирном доме в селе Засечном Пензенской области.

В Пензенском районе начата проверка по факту гибели двух человек при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 16 декабря 2022 года в одной из квартир двухквартирного дома на улице Молодежной в селе Засечном произошел пожар. После ликвидации возгорания в жилом помещении обнаружены тела мужчины 1967 года рождения и его супруги 1969 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг пожара находился в жилой комнате, в месте расположения кровати», — сказано в пресс-релизе.

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