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Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух человек при пожаре в Титово

12:21 | 19.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 19 декабря 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух человек при пожаре, который произошел в частном доме в поселке Титово Пачелмского района Пензенской области.

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух человек при пожаре в Титово. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в пятом часу 18 декабря 2022 года в доме на улице Первомайской в поселке Титово Пачелмского района произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела 39-летней женщины и 18-летнего молодого человека», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», — сказано в пресс-релизе.

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