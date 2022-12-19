Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух человек при пожаре в Титово Происшествия

Пенза, 19 декабря 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух человек при пожаре, который произошел в частном доме в поселке Титово Пачелмского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в пятом часу 18 декабря 2022 года в доме на улице Первомайской в поселке Титово Пачелмского района произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела 39-летней женщины и 18-летнего молодого человека», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», — сказано в пресс-релизе.