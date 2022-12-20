На трассе под Пензой автомобиль сбил молодую женщину, пострадавшая скончалась в больнице Происшествия

Пенза, 20 декабря 2022. PenzaNews. Автомобиль «ГАЗ-2834» сбил молодую женщину в Бессоновском районе Пензенской области, пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 649 км федеральной трассы М5 «Урал» вечером 19 декабря, за рулем машины находился мужчина 1963 года рождения.

«Водитель [...] допустил наезд на пешехода – женщину 1996 года рождения. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.