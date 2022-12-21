В Пензе начата проверка по факту гибели юноши, пропавшего во время катания на коньках по реке Происшествия

Пенза, 21 декабря 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 18-летнего молодого человека, который пропал во время катания на коньках по льду реки Суры в Пензе.

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«Тело юноши обнаружено водолазами пензенского пожарно-спасательного центра в реке Суре недалеко от домов на улице Бумажников. По имеющейся информации, молодой человек на прошлой неделе приехал к родственникам в Пензу из Сосновоборска. Поздно вечером 13 декабря 2022 года он катался на коньках на водоеме, через некоторое время перестал выходить на связь, в связи с чем родственник обратился в правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при первоначальном осмотре каких-либо видимых повреждений на теле погибшего не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти молодого человека. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.