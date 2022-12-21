В ДТП на трассе в Пензенской области пострадал водитель легковушки Происшествия

Пенза, 21 декабря 2022. PenzaNews. Один человек госпитализирован в результате ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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В нем уточняется, что авария произошла на 766 км федеральной трассы М5 «Урал» вечером 20 декабря, столкнулись грузовик «Renault T» под управлением мужчины 1978 года рождения и легковой автомобиль «Chevrolet Lacetti» с прицепом, за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.