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В ДТП на трассе в Пензенской области пострадал водитель легковушки

15:13 | 21.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 21 декабря 2022. PenzaNews. Один человек госпитализирован в результате ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В ДТП на трассе в Пензенской области пострадал водитель легковушки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что авария произошла на 766 км федеральной трассы М5 «Урал» вечером 20 декабря, столкнулись грузовик «Renault T» под управлением мужчины 1978 года рождения и легковой автомобиль «Chevrolet Lacetti» с прицепом, за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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