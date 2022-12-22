В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом Происшествия

Пенза, 22 декабря 2022. PenzaNews. Расследование уголовного дела об аварии с рейсовым автобусом в Пензенской области, в которой пострадали 17 пассажиров, завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Саранска 1969 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. [...] По данным следствия, 1 августа 2022 года около 10.00 водитель общества с ограниченной ответственностью «Мордовавтотранс» [...] перевозил пассажиров по маршруту «Саранск — Пенза». В автобусе находились 17 пассажиров. Проезжая по территории Лунинского района, в селе Сандерки водитель нарушил правила дорожного движения, не выбрав безопасную скорость движения транспортного средства и своевременно не приняв возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки, съехал на правую обочину проезжей части, затем выехал на встречную полосу движения, съехал на левую обочину и совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием автобуса», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, двоим из них — мужчинам 1964 и 1965 годов рождения — причинен тяжкий вред здоровью.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния водитель признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.