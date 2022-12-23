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На трассе в Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка, пострадали три человека

18:00 | 23.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения грузовика «MAN» и легкового автомобиля «Toyota Estima», которое произошло на 487 км федеральной трассы М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области в минувший четверг, 22 декабря.

На трассе в Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка, пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем большегруза находился мужчина 1971 года рождения, легковушкой управлял мужчина 1998 года рождения.

«В результате происшествия три пассажира автомобиля «Toyota Estima» — молодой человек 2004 и двое мужчин 1997 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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