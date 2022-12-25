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В Пензенском районе начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре

11:24 | 25.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 25 декабря 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в двухквартирном доме в селе Серп и Молот Пензенского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензенском районе начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь с 22 на 23 декабря 2022 года в одной из квартир двухквартирного дома на улице Заречной в селе Серп и Молот Пензенского района произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружено тело мужчины 1949 года рождения. По имеющейся информации, проживал один», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавляется в тексте.

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