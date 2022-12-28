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В ДТП под Пензой пострадали два человека

11:56 | 28.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 28 декабря 2022. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Nissan Primera» и «Lada Xray», которое произошло на 8 км дороги «Ахуны — Золотаревка» в Пензенском районе вечером в минувший вторник, 27 декабря.

В ДТП под Пензой пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, за рулем автомобиля «Nissan Primera» находился мужчина 1954 года рождения, отечественной машиной управлял мужчина 1988 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «Nissan Primera» — мужчины 1949 и 1958 годов рождения — получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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