В ДТП на трассе в Пензенской области пострадали три человека Происшествия

Пенза, 29 декабря 2022. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения тягача «Volvo» с полуприцепом и легкового автомобиля «Volkswagen Jetta», которое произошло на 494 км федеральной трассы М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области в минувшую среду, 28 декабря.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, за рулем грузовика находился мужчина 1973 года рождения, легковушкой управлял мужчина 1972 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» и два его пассажира — мужчины 1976 и 1971 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.