В Заречном возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка при катании на тюбинге Происшествия

Пенза, 31 декабря 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность» возбуждено по факту гибели подростка при катании на тюбинге в Заречном Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 30 декабря 2022 года в Заречном несовершеннолетний 2006 года рождения в компании сверстников пришел на территорию зоны отдыха «Лесная». Подростки начали кататься на «ватрушках» на необорудованном склоне лесного массива. При очередном спуске на тюбинге несовершеннолетний врезался в дерево. От полученной травмы головы потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за обеспечение безопасного времяпровождения на территории зоны отдыха.

«Следственное управление предупреждает жителей Пензенской области: соблюдайте меры предосторожности, кататься на тюбинге можно только в специально оборудованных для этого местах, где обеспечены все меры безопасности для данного вида зимних развлечений. Помните, что тюбинг неуправляем, поэтому на большой скорости он опасен для жизни и здоровья как самого катающегося, так и лиц, с кем может столкнуться», — сказано в пресс-релизе.