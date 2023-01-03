В Пензе при пожаре в трехэтажном жилом доме спасены два человека, 15 эвакуированы Происшествия

Пенза, 3 января 2023. PenzaNews. Два человека спасены, 15 эвакуированы при пожаре в трехэтажном жилом доме на улице Чапаева в Пензе. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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По ее словам, сигнал о происшествии поступил 2 января в 20.56.

«Выгорел кухонный гарнитур и постельные принадлежности на площади 4,5 кв. метра в однокомнатной квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома. Спасены два человека — мужчина 1982 года рождения и женщина 1985 года рождения. Эвакуированы 15 человек», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались 12 человек личного состава и две единицы техники.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы.