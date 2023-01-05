В Пензенском районе опрокинулся автомобиль, пострадали женщина-водитель и ребенок Происшествия

Пенза, 5 января 2023. PenzaNews. Автомобиль «Lada Kalina» съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Пензенском районе, пострадали женщина, управлявшая транспортным средством, и ребенок.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на 13 км дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» 4 января.

«В результате происшествия водитель – женщина 1988 года рождения получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи была отпущена. Пассажир автомобиля – мальчик 2010 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.