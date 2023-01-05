18:32:40 Четверг, 5 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенском районе опрокинулся автомобиль, пострадали женщина-водитель и ребенок

11:57 | 05.01.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 5 января 2023. PenzaNews. Автомобиль «Lada Kalina» съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Пензенском районе, пострадали женщина, управлявшая транспортным средством, и ребенок.

В Пензенском районе опрокинулся автомобиль, пострадали женщина-водитель и ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на 13 км дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» 4 января.

«В результате происшествия водитель – женщина 1988 года рождения получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи была отпущена. Пассажир автомобиля – мальчик 2010 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке швейной машинки В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом
В Пензе при пожаре в трехэтажном жилом доме спасены два человека, 15 эвакуированы В селе Старая Андреевка при пожаре в частном доме погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама