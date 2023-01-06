Под Пензой автомобиль врезался в столб ЛЭП, пострадали два человека Происшествия

Пенза, 6 января 2023. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-21150» съехал с дороги и врезался в столб линии электропередачи в рабочем поселке Мокшан Пензенской области, пострадали два человека.

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло напротив дома №40 на улице Пензенской поздно вечером 5 января, за рулем машины находилась девушка 2003 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля – девушка 2003 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.