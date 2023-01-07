В Неверкинском районе столкнулись «Lada Largus» и «ВАЗ-2106», пострадали два человека Происшествия

Пенза, 7 января 2023. PenzaNews. Два человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Largus» и «ВАЗ-2106», которое произошло на 27 км дороги «Кузнецк — Неверкино» в Неверкинском районе Пензенской области вечером в минувшую пятницу, 6 января.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем универсала находилась девушка 2000 года рождения, «шестеркой» управлял молодой человек 2002 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «Lada Largus» — девушка 2006 года рождения и юноша 2004 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.