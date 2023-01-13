ДТП в Кузнецком районе унесло жизнь человека Происшествия

Пенза, 13 января 2023. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП, которое произошло на 7 км дороги «Кузнецк — Русский Камешкир» в Кузнецком районе Пензенской области 12 января.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «ВАЗ-21093», за рулем которой находился мужчина 1979 года рождения, и «Chevrolet Niva», которой управлял мужчина 1961 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21093» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель автомобиля «Chevrolet Niva» получил телесные повреждения и был госпитализирован, пассажир данного автомобиля – мужчина 1970 года рождения после оказания медицинской помощи, отпущен», — сказано в тексте.