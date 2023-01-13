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В Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовик: два человека погибли, шестеро госпитализированы

11:39 | 13.01.2023 | Происшествия

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Пенза, 13 января 2023. PenzaNews. Два человека погибли, шестеро госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса «Луидор» и грузовика «Mercedes-Benz», которое произошло на 559 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области утром в пятницу, 13 января.

В Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовик: два человека погибли, шестеро госпитализированы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, в числе первых на месте аварии оказались сотрудники Госавтоинспекции, которые ехали по трассе: они незамедлительно вызвали скорую помощь и принялись помогать пострадавшим.

«В результате ДТП от полученных травм скончался на месте водитель и пассажир микроавтобуса. Также госпитализированы в медицинское учреждение шесть пассажиров автобуса, остальные [...] осматриваются медицинскими работниками», — сказано в тексте.

«Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса – мужчина 1968 года рождения произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавляется в сообщении.

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