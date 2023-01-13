В Мокшанском районе начата проверка по факту гибели двух человек при пожаре Происшествия

Пенза, 13 января 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух человек при пожаре, который произошел в частном доме в селе Скачки Мокшанского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 12 января 2023 года около 18.00 в доме по улице Демин Конец в селе Скачки Мокшанского района произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела мужчины 1969 года рождения и женщины 1979 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения печи», — сказано в пресс-релизе.