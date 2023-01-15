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За сутки в Пензенской области произошло 10 пожаров в частном жилом секторе

10:29 | 15.01.2023 | Происшествия

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Пенза, 15 января 2023. PenzaNews. Десять пожаров в частном жилом секторе произошло в Пензенской области за сутки, один человек погиб. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

За сутки в Пензенской области произошло 10 пожаров в частном жилом секторе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что пожар со смертельным исходом случился минувшим вечером в двухквартирного жилом деревянном доме в рабочем поселке Тамала, на его тушение привлекались восемь человек личного состава и три единицы техники.

По ее словам, по всем пожарам в настоящее время проводятся проверки.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в зимний период. Берегите себя и свое имущество от огня. В случае пожара незамедлительно звоните по номеру 101 или 112 с мобильного телефона», — сказала Анна Шупилова.

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