За сутки в Пензенской области произошло 10 пожаров в частном жилом секторе Происшествия

Пенза, 15 января 2023. PenzaNews. Десять пожаров в частном жилом секторе произошло в Пензенской области за сутки, один человек погиб. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

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Она уточнила, что пожар со смертельным исходом случился минувшим вечером в двухквартирного жилом деревянном доме в рабочем поселке Тамала, на его тушение привлекались восемь человек личного состава и три единицы техники.

По ее словам, по всем пожарам в настоящее время проводятся проверки.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в зимний период. Берегите себя и свое имущество от огня. В случае пожара незамедлительно звоните по номеру 101 или 112 с мобильного телефона», — сказала Анна Шупилова.