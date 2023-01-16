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В ДТП под Пензой один человек погиб, трое пострадали

14:44 | 16.01.2023 | Происшествия

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Пенза, 16 января 2023. PenzaNews. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП, которое произошло на 27 км дороги «Пенза — Балашов — Михайловка» в Колышлейском районе Пензенской области вечером в минувшее воскресенье, 15 января.

В ДТП под Пензой один человек погиб, трое пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись кроссовер «Renault Duster», за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения, и «Volvo S40» под управлением мужчины 1985 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Duster» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель автомобиля «Volvo S40» и пассажир – мужчина 1988 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще один пассажир данного автомобиля – девушка 2001 года рождения после оказания медицинской помощи отпущена. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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