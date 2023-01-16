В ДТП под Пензой один человек погиб, трое пострадали Происшествия

Пенза, 16 января 2023. PenzaNews. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП, которое произошло на 27 км дороги «Пенза — Балашов — Михайловка» в Колышлейском районе Пензенской области вечером в минувшее воскресенье, 15 января.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись кроссовер «Renault Duster», за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения, и «Volvo S40» под управлением мужчины 1985 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Duster» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель автомобиля «Volvo S40» и пассажир – мужчина 1988 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще один пассажир данного автомобиля – девушка 2001 года рождения после оказания медицинской помощи отпущена. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.