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В Заречном возбуждено уголовное дело о халатности после нападения собак на ребенка

16:42 | 17.01.2023 | Происшествия

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Пенза, 17 января 2023. PenzaNews. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения бездомных собак на 10-летнюю девочку в городе Заречном Пензенской области.

В Заречном возбуждено уголовное дело о халатности после нападения собак на ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В региональных средствах массовой информации распространена информация о нападении бездомных собак на девочку на улице Ленина в Заречном. В ходе организованной проверки сведения нашли свое подтверждение. По данному факту зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем отмечается, что девочке оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация ей не потребовалась.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию и контроль работы по отлову собак, не имеющих владельцев», — добавляется в тексте.

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