В Пензенской области оторвавшийся от грузовика прицеп врезался в «ГАЗель»: один человек погиб, двое пострадали Происшествия

Пенза, 18 января 2023. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП в Сердобском районе Пензенской области.

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Как сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону, по предварительным данным, в ходе движения автомобиля «КамАЗ» под управлением мужчины 1989 года рождения произошло разрушение сцепного устройства прицепа, в результате чего он сместился на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗелью», за рулем которой находился мужчина 1956 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ГАЗель» скончался на месте. Пассажиры данного автомобиля — мужчины 1989 и 1994 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказали в ведомстве.