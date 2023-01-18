18:22:00 Среда, 18 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области оторвавшийся от грузовика прицеп врезался в «ГАЗель»: один человек погиб, двое пострадали

16:16 | 18.01.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 18 января 2023. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП в Сердобском районе Пензенской области.

В Пензенской области оторвавшийся от грузовика прицеп врезался в «ГАЗель»: один человек погиб, двое пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону, по предварительным данным, в ходе движения автомобиля «КамАЗ» под управлением мужчины 1989 года рождения произошло разрушение сцепного устройства прицепа, в результате чего он сместился на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗелью», за рулем которой находился мужчина 1956 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ГАЗель» скончался на месте. Пассажиры данного автомобиля — мужчины 1989 и 1994 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказали в ведомстве.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом Увеличено количество мест крещенских купаний в Пензенской области
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке видеорегистратора В Пензенской области за сутки подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом
В Заречном прокуратура проводит проверку по фактам нападения на людей безнадзорных собак Двоих пензенцев будут судить за хищение автомобиля и имущества из транспортных средств
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама