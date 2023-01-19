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На трассе в Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка, один человек погиб

16:28 | 19.01.2023 | Происшествия

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Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения тягача «Mercedes-Benz Actros» с полуприцепом и легкового автомобиля «Hyundai Solaris», которое произошло на 471 км федеральной трассы М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области в минувшую среду, 18 января.

На трассе в Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка, один человек погиб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем большегруза находился мужчина 1976 года рождения, легковушкой управлял мужчина 1988 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai Solaris» [...] скончался на месте, пассажир данного автомобиля – женщина 1990 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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