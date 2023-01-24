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В Пензе иномарка врезалась в световую опору, один человек погиб

11:51 | 24.01.2023 | Происшествия

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Пенза, 24 января 2023. PenzaNews. Автомобиль «Renault Logan» врезался в световую опору в Октябрьском районе Пензы, пассажир транспортного средства погиб на месте. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В Пензе иномарка врезалась в световую опору, один человек погиб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что ДТП произошло около дома №56 на улице Аустрина поздно вечером 23 января, за рулем иномарки находился молодой человек 2002 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля – молодой человек 2003 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель автомобиля после оказания медицинской помощи был отпущен. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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