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В Пензе столкнулись «Kia Rio» и автомобиль ДПС

13:43 | 25.01.2023 | Происшествия

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Пенза, 25 января 2023. PenzaNews. Легковой автомобиль «Kia Rio» и машина ДПС столкнулись в Первомайском районе Пензы.

В Пензе столкнулись «Kia Rio» и автомобиль ДПС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 25 января в 8.10 на улице Мира произошло столкновение двух автомобилей — «Kia Rio» под управлением женщины 1984 года рождения и патрульного автомобиля «Ford» под управлением мужчины 1992 года рождения, который в ходе несения службы направлялся в село Богословка Пензенского района с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — сказали в Госавтоинспекции.

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