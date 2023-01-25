В Пензе столкнулись «Kia Rio» и автомобиль ДПС Происшествия

Пенза, 25 января 2023. PenzaNews. Легковой автомобиль «Kia Rio» и машина ДПС столкнулись в Первомайском районе Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 25 января в 8.10 на улице Мира произошло столкновение двух автомобилей — «Kia Rio» под управлением женщины 1984 года рождения и патрульного автомобиля «Ford» под управлением мужчины 1992 года рождения, который в ходе несения службы направлялся в село Богословка Пензенского района с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — сказали в Госавтоинспекции.