В Пензе начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 1 февраля 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в частном доме во втором проезде Кошевого в Пензе.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в 21 часу 31 января 2023 года в доме во втором проезде Кошевого в Пензе произошел пожар. В жилом помещении обнаружен погибшим мужчина 1959 года рождения. По имеющейся информации, проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате, где обнаружено тело мужчины. Возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», — сказано в пресс-релизе.