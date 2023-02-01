ГИБДД сообщила подробности ДТП с перевернувшейся легковушкой на улице Аустрина в Пензе Происшествия

Пенза, 1 февраля 2023. PenzaNews. Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП на улице Аустрина в Пензе, в результате которого пострадала женщина, управлявшая легковым автомобилем.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

«30 января 2023 года в 23.15 сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе во время несения службы на улице Байдукова вблизи дома №1 был остановлен автомобиль марки «ВАЗ-21144» под управлением водителя – мужчины 1996 года рождения, уроженца Сосновоборского района Пензенской области. Помимо водителя, в салоне автомобиля на переднем пассажирском сиденье находилась женщина 1987 года рождения. В ходе общения с водителем автоинспекторами было установлено, что данный гражданин управляет транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения. Водитель был отстранен от управления автомобилем и приглашен в патрульный автомобиль для прохождения освидетельствования», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили также, что при проверке было установлено, что в действиях мужчины содержится состав преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», после чего на место была вызвана следственно-оперативная группа.

«Во время составления необходимой документации сотрудниками дорожно-патрульной службы пассажир автомобиля «ВАЗ-21144» – женщина 1987 года рождения, которая также имела явные признаки алкогольного опьянения, пересела за руль [...] и начала движение в направлении улицы Аустрина. Сотрудниками дорожно-патрульной службы незамедлительно было организовано преследование. [...] Примерно в 0.25 вблизи дома №144А на улице Аустрина женщина не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие (дорожное ограждение) с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказали в Госавтоинспекции.

«В отношении мужчины были составлены материалы по ст. 12.7.1 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ, в отношении женщины — административные материалы по ст. 12.33, 12.7.1 и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. [...] Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — добавили в ГИБДД.