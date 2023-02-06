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В ДТП под Пензой один человек погиб, двое пострадали

12:27 | 06.02.2023 | Происшествия

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Пенза, 6 февраля 2023. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП, которое произошло на 594 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 5 февраля.

В ДТП под Пензой один человек погиб, двое пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись два легковых автомобиля — «Peugeot 307», за рулем которого находился мужчина 1981 года рождения, и «ВАЗ-21102» под управлением мужчины 1972 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «ВАЗ-21102» – мужчина 1977 года рождения скончался на месте. Водители [...] получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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