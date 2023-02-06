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В Иссинском районе легковушка врезалась в стоявший грузовик с полуприцепом, водитель госпитализирован

13:00 | 06.02.2023 | Происшествия

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Пенза, 6 февраля 2023. PenzaNews. Автомобиль «Lada Xray» врезался в стоявший «КамАЗ» с полуприцепом в Иссинском районе Пензенской области, пострадал водитель легковушки.

В Иссинском районе легковушка врезалась в стоявший грузовик с полуприцепом, водитель госпитализирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 323 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» 5 февраля, за рулем легкового автомобиля находился мужчина 1985 года рождения.

В нем уточняется, что грузовик стоял на проезжей части, так как в пути следования у него произошла поломка двигателя и дальнейшее движение водитель осуществлять не мог.

«В результате происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля «Lada Xray» и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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