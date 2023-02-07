В ДТП на трассе в Пензенской области погибли три человека Происшествия

Пенза, 7 февраля 2023. PenzaNews. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля «Lada Vesta» и грузовика «Volvo» с полуприцепом, которое произошло на 525 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области рано утром во вторник, 7 февраля.

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Как сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону, за рулем легковушки находился мужчина 1997 года рождения, большегрузом управлял мужчина 1963 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля «Lada Vesta» — мужчины 1997 и 1996 годов рождения — скончались на месте. Водитель автомобиля «Volvo» осмотрен бригадой скорой помощи и отпущен. По данному факту проводится проверка», — сказали в ведомстве.